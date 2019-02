Marcel Keizer diz que Sporting "só pensa em ganhar" ao Benfica

"Espero um jogo muito disputado, entre duas equipas muito equiparadas, em que não há favoritos. Queremos estar a um bom nível, o que nem sempre tem sido possível, mas o mais importante é ganhar", disse Marcel Keizer, que rejeitou falar da possibilidade de uma derrota afastar os 'leões' da luta pelo título.

O Sporting ocupa o quarto lugar do campeonato, com 39 pontos, menos 10 do que o líder e campeão FC Porto, enquanto o Benfica segue na segunda posição, com 44.

"Nunca falo em perder. Antes de um jogo só penso em ganhar e estamos a preparar-nos para amanhã [no domingo] estarmos o melhor possível", afirmou.

O treinador holandês vai estrear-se num dérbi frente ao Benfica e, embora reconheça que é um jogo "especial", lembrou que na sua posição tem de ser imune a esse lado mais emocional do confronto entre os dois rivais da cidade de Lisboa.

"Não me concentro no lado emocional porque tenho de ver o jogo e decidir de acordo com o que está a acontecer. Percebo a emoção dos adeptos, todos os jogadores sabem que é um grande jogo, mas, dentro de campo, temos de saber o que fazer e pensar de modo racional", sublinhou o treinador 'leonino', que voltou a lembrar que é difícil preparar a equipa com tantos jogos importantes e tão poucos dias de descanso e treino.

"O tempo de recuperação não é o ideal, os jogos continuam a vir e é mais difícil ajustar algumas coisas. Mas temos de jogar. Este jogo é importante para as duas equipas, na quarta-feira [visita ao Benfica, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal] também será importante, mas o mais importante é o próximo, e esse é o de amanhã", considerou Keizer.

Já sobre a inconstância exibicional dos 'leões', o técnico holandês admitiu que jogar fora de casa tem sido mais difícil para a equipa e que está a trabalhar de forma a encontrar solução para essas diferenças.

Sporting e Benfica defrontam-se no domingo, a partir das 17:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.