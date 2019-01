Marcel Keizer sem medo da "qualidade" do Sporting de Braga

O treinador Marcel Keizer assegurou hoje que o Sporting não teme o Sporting de Braga, mas alertou para "a qualidade" do próximo adversário nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, em que os 'leões' defendem o título.

"Não tememos nada, mas sabemos da qualidade do Sporting de Braga. São organizados, jogam bem e são fortes no contra-ataque", afirmou Marcel Keizer, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.

Sabendo que os 'leões' são os detentores do título, o treinador holandês não quis dar ênfase a essa conquista, considerando que já faz parte do passado.

"A vitória do ano passado já não tem nada a ver. Agora são novos jogadores, outras equipas e todos podem ganhar porque têm qualidade", declarou.

A outra 'meia' da prova, entre os rivais Benfica e FC Porto, que se realiza hoje, acaba por passar um pouco ao lado do técnico holandês, que prefere pensar primeiro em ultrapassar a equipa de Abel Ferreira.

"Primeiro temos de ganhar a meia-final e não sabemos o que os outros vão fazer. Para mim não é importante o outro jogo", esclareceu.

Os resultados mostram que o clube de Alvalade é mais forte a joga em casa, situação que, no entanto, não preocupa Keizer: "Estamos confortáveis e já fizemos grandes jogos como visitantes", assinalou.

Questionado sobre as eventuais utilizações dos avançados Montero e Luiz Phellype, o treinador não garantiu que o colombiano seja opção para a partida, apesar de ter treinado hoje no relvado, depois de algum tempo lesionado, enquanto o brasileiro está disponível, mas a titularidade não foi confirmada por Keizer.

O encontro entre Sporting e Sporting de Braga, referente às meias-finais da Taça da Liga, está marcado para as 19:45 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga.