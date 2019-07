Marcelo elogia "humildade e unidade" dos campeões mundiais de hóquei em patins

Marcelo ergueu a Taça dos campeões do mundo de Hóquei em Patins. © Lusa

Por Lusa 16 Julho, 2019 • 21:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje os campeões mundiais de hóquei em patins no Palácio de Belém, em Lisboa, e enalteceu as características que fizeram dos jogadores "os melhores do mundo".

Pub Pub

"A humildade, dedicação sem limites, unidade da equipa, capacidade de sacrifício, coragem física, nisto a somar à inteligência, lucidez, paciência, preparação e sentido claro das prioridades, fez de nós sermos, de longe, os melhores", exclamou.

Pub Pub

Ouça a reportagem do jornalista Miguel Jorge Fernandes. 00:00 00:00

Em cerimónia de condecoração dos jogadores e do corpo técnico da seleção nacional de hóquei em patins campeão do mundo, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa realçou a importância do hóquei em patins em Portugal e elogiou a comitiva por aliar, em pouco tempo, a conquista do Mundial ao Europeu conquistado em 2016.

"A patinagem, em geral, e o hóquei em patins, em particular, constituem modalidades há muito queridas dos portugueses. Há três anos, aqui vieram os nossos campeões da Europa, alguns dos quais os mesmos de hoje. Juntar o Europeu ao Mundial, em tão curto espaço de tempo, é uma realidade na qual todos já tínhamos saudades", disse.

O chefe de Estado, que recebeu das mãos de Luís Sénica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), um 'stick', um galhardete da FPP, uma camisola e as caneleiras utilizadas por Ângelo Girão, elogiou o guarda-redes da seleção, que foi a principal figura do campeonato do mundo.

"Como gostaria de ter sempre a serenidade de Ângelo Girão na defesa dos lances impossíveis, porque o que conta é a consistência. Defender várias vezes é obra, defender sempre é praticamente impossível. Se todos tivermos esta consistência e serenidade, Portugal será uma pátria ainda melhor", afirmou.

Luís Sénica expressou o sentimento de "orgulho e honra" ser recebido pelo Presidente da República e manifestou vontade de continuar a levantar bem alto o nome de Portugal.

"É para nós um orgulho e uma honra ser recebido por Vossa Excelência. Sabemos quanto valoriza e reconhece os êxitos do desporto português e hoje estamos aqui para enaltecer os êxitos da patinagem. O tempo não pára, mas também não pára a nossa vontade de representar Portugal", sublinhou.

Após a receção, em Belém, os campeões do mundo vão prestar homenagem a António Livramento, e depositar uma coroa de flores em memória do antigo hoquista, no Cemitério de Benfica.

Portugal sagrou-se campeão mundial de hóquei em patins no domingo, em Barcelona, 16 anos depois da última conquista, vencendo a Argentina por 2-1 no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do encontro.