Marco Meneses ganha bronze nos Jogos Europeus de desporto adaptado

Marco Meneses concluiu a prova com o tempo de 1.12,33 minutos

O nadador Marco Meneses conquistou, este sábado, a medalha de bronze nos 100 metros costas da classe S11 nos Jogos Europeus da Juventude do Comité Paralímpico Europeu, na Finlândia, onde Portugal já arrecadou quatro medalhas.

Marco Meneses concluiu a prova com o tempo de 1.12,33 minutos, depois de, na véspera, Pedro Frasco ter assegurado a medalha de ouro nos 100 metros da classe T13, Márcia Araújo ter arrecadado a prata nos 100 metros da classe T12 e Sara Araújo ter obtido o bronze na mesma prova.

Este sábado, na natação, Diogo Cancela (S8) terminou a final dos 400 metros costas no quinto lugar com a marca de 1.16,92 e Marco Meneses foi ainda quarto nos 400 metros livres, em 5.13,06, seguido na mesma prova pelo 17.º lugar alcançado por Rodolfo Castanheira (S8) com o tempo de 5.45,10.

Já Diogo Cancela fechou as contas da natação lusa, com o sexto posto na final dos 100 metros bruços com o tempo de 1.24,39.

No boccia, André Ramos (BC1) continua invicto ao alcançar mais duas vitórias nas duas partidas deste sábado, registo semelhante ao de Paulo Santos (BC4) que, com o triunfo desta tarde, também segue na liderança do grupo da sua classe. Ana Sofia Costa (BC3) registou uma vitória e uma derrota nesta jornada e mantém-se na corrida pelas medalhas, enquanto Rodrigo Celestino (BC3), com duas derrotas e um triunfo, está já afastado do pódio.

O basquetebol em cadeira de rodas teve um dia menos positivo com as derrotas frente à França (106-17) e Irlanda (41-49). A vitória conquistada na sexta-feira frente à Finlândia garantiu ainda assim à equipa nacional um lugar no jogo de disputa pelo bronze que se realiza no domingo, novamente contra a Irlanda.

O goalball teve um dia repleto de êxitos com Portugal a bater a Grã-Bretanha (8-2), Itália (10-0) e Roménia (5-2). O conjunto português terminou a fase de grupos como primeiro classificado e disputa um lugar no pódio no domingo.

Também o ténis de mesa voltou à ação, desta feita na vertente de equipas, com as duplas Mário Bastardo/Damião Domingues e Francisco Malheiro/Bruno Araújo a serem derrotados nas partidas que disputaram.

Quanto ao atletismo, Domingos Magalhães foi primeiro classificado no lançamento do disco F20, Pedro Frasco alcançou o primeiro posto nos 400 metros T13, Márcia Araújo o primeiro nos 400 metros T12 e Sara Araújo o segundo nos 400 metros T12, tudo em provas não medalháveis.