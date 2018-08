Marco Silva garante mais um reforço fora de prazo

O Everton anunciou, esta sexta-feira, na sua página oficial , a contratação do defesa central Kurt Zouma. O Internacional francês, por quatro vezes, chega por empréstimo do Chelsea, até ao final da próxima temporada.

O clube, treinado pelo português Marco Silva, vê assim a chegada de um reforço, já depois do fecho mercado de transferências, em Inglaterra. Os "Toffees" pediram um prolongamento do prazo de inscrição, para o jogador de 23 anos, que já estava praticamente fechado com o Chelsea, esta quinta-feira. A documentação de Zouma foi entregue antes das 17h, do dia 9 de agosto, no entanto o acordo só foi selado esta sexta-feira.

Zouma chegou a Inglaterra em 2014, para representar os londrinos. O defesa veio dos franceses do Saint-Étienne, clube onde se formou e se estreou como sénior, em 2011. Conquistou ainda uma taça da liga ao serviço dos franceses.

Nos blues, jogou durante três temporadas, nas quais marcou 4 golos em 71 jogos, foi campeão inglês por duas vezes e venceu ainda uma taça da liga.

Na última época, Zouma esteve emprestado ao Stoke City, do primeiro escalão inglês, onde apontou um golo em 37 partidas.