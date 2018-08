Marega continua ausente e Soares lesionado

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, no seu site oficial , que o avançado Moussa Marega esteve ausente do treino que os dragões realizaram no Olival, durante a tarde. Os motivos não foram revelados, no entanto o jogador tem tido algumas divergências com o treinador Sérgio Conceição e direção, por causa de querer forçar a saída para o West Ham.

Outra das grandes ausências foi o avançado Soares, que saiu lesionado no jogo da Supertaça, em que os dragões venceram o Desportivo das Aves por 3-1, conquistando o troféu pela 21.ª vez. O brasileiro abandonou o terreno de jogo em lágrimas, e portanto ficou esta segunda-feira a fazer tratamento a uma rotura no tendão do adutor esquerdo.

Recorde-se que o atleta dos dragões também se lesionou no primeiro jogo oficial da época passada, frente ao Estoril Praia, na primeira jornada do campeonato, e só regressou aos relvados em janeiro de 2018.

Para além de Soares, encontram-se lesionados o guarda-redes português José Sá, o reforço congolês ex-Newcastle, Mbemba ( central ), o médio internacional português Danilo Pereira, o extremo argelino Brahimi e o guarda-redes português, campeão europeu de sub-19, Diogo Costa.

Os portistas regressam ao trabalho esta terça-feira, às 10h00, para nova sessão à porta fechada, no Olival, com vista à estreia da edição 2018/19 da liga portuguesa. Os campeões nacionais entram em campo às 21h00, do próximo sábado, para defrontar o Desportivo de Chaves.