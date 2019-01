FC Porto defronta Nacional e pode isolar-se ainda mais no topo da tabela

Onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Mbemba, Militão, Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera, Brahimi; Marega, Soares.

Onze do Nacional: Daniel Guimarães; Kalindi, Júlio César, Rosic e Nuno Campos; Jota, Palocevic e Vítor Gonçalves; Camacho, Rochez e Witi.

O FC Porto tenta, esta segunda-feira, consolidar a liderança da I Liga portuguesa, na receção ao Nacional, no encerramento da 16.ª jornada, em que o rival Sporting procura recuperar o segundo lugar, com uma vitória no estádio do Tondela.



O campeão nacional, treinado por Sérgio Conceição, pode alcançar o 18.º triunfo consecutivo, em todas as competições, igualando o recorde de equipas portuguesas, estabelecido pelo Benfica na época 2010/11, sob o comando técnico de Jorge Jesus, a uma semana do importante 'clássico' com o Sporting.



O FC Porto, que dispõe de três pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, segundo classificado, e de quatro sobre o Benfica, terceiro, ambos com mais um jogo realizado, não poderá contar com o defesa central Felipe, devido a suspensão, e Brahimi está em dúvida para o confronto com a equipa madeirense, 11.ª classificada.