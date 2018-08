Real Madrid dá 30 milhões de euros por jogador que tinha vendido por oito

O futebolista dominicano Mariano Díaz vai voltar a jogar no Real Madrid, deixando o Lyon, anunciaram, esta quarta-feira, os dois clubes, com os espanhóis a pagarem aos franceses uma verba de 30 milhões de euros.

Além do valor base, a transferência inclui ainda mais três milhões que dependem de variáveis desportivas dos 'merengues', bem como várias cláusulas negociais.

O avançado de 25 anos, que jogou pela República Dominicana num jogo particular, em 2013, e desde então não tem sido convocado com vista a uma possível chamada para seleção espanhola, tinha deixado os tricampeões europeus no início da época transata, a troco de oito milhões de euros, e marcou 21 golos, em 44 jogos pelo Lyon, em todas as competições.

O jogador, que vai ser apresentado esta sexta-feira, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, após o Real acionar o direito de preferência, uma vez que Díaz estava próximo de assinar pelo Sevilha.