Marítimo vence lanterna-vermelha Feirense e ascende à 10.ª posição

O Marítimo venceu em casa o lanterna-vermelha Feirense, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O camaronês Joel, aos 39 minutos, e Edgar Costa, aos 43, marcaram os golos do Marítimo, depois de a formação de Santa Maria da Feira ter desperdiçado uma grande penalidade, pelo brasileiro Crivellaro.

Com este triunfo, os madeirenses subiram ao 10.º lugar, com 33 pontos, enquanto o Feirense, que terminou com menos dois jogadores, devido às expulsões do egípcio Ali Ghazal e do brasileiro Bruno Nascimento, aos 71 e 73, respetivamente, permanece na 18.ª e última posição, com 15.