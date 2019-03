PUB

Com dois golos em dois minutos, o Sporting está em vantagem em Alvalade.

Diaby foi o estreante, aos 10', com um cabeceamento à vontade depois de um canto apontado por Bruno Fernandes.

Seguiu-se o canhoto Raphinha com um remate de pé direito, não tinham passado ainda dois minutos desde a primeira vez que a bola afundou nas redes do Portimonense. Foi o primeiro golo do extremo brasileiro pelo Sporting no campeonato.

Responde o Portimonense aos 31' com golo de Paulinho.

Onze do Sporting: Ristovski, Ilori, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Bas Dost e Diaby.

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira; Tormena, Lucas Possignolo, Jadson e Henrique; Paulinho, Pedro Sá e Lucas Fernandes; Aylton Boa Morte, Wellington e Bruno Tabata.

João Capela é o árbitro da partida, Paulo Brás e Jorge Cruz os assistentes e Ricardo Baixinho o quarto árbitro. Bruno Esteves será o VAR e Rui Cidade o AVAR.

No campeonato, o Sporting está em quarto lugar, com 46 pontos, enquanto o Portimonense está em 10.º com 28 pontos.