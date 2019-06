Mau tempo cancela Red Bull Cliff Diving nos Açores

Gary Hunt of Great Britain dives from the 26.8 metre platform during the third stop of the Red Bull Cliff Diving World Series at Lake Vouliagmeni in Athens, Greece on May 22nd 2011. Red Bull, Mergulho, para a Revista Jota nº 248 (proibida a publicação editorial sem autorização da direcção de "O Jogo")

TSF/Lusa Por 21 Junho, 2019 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mau tempo obrigou ao cancelamento da etapa desta sexta-feira do Red Bull Cliff Diving, que iria decorrer na ilha de São Miguel, no ilhéu de Vila Franco do Campo.

Pub Pub

Esta é a quarta edição deste ano do Red Bull Cliff Diving World Series e representa a oitava visita consecutiva aos Açores do circuito mundial de saltos para a água de grande altura, o que confere ao arquipélago o estatuto da mais antiga referência do calendário.

A competição abarca 23 atletas de 14 países e, de todas as etapas do calendário, "só os Açores oferecem a possibilidade de saltar diretamente das rochas, um tributo às origens do desporto nascido há mais de 200 anos no Havai", valoriza a organização.

Hoje, se as condições o permitirem, a segunda ronda da competição será realizada a partir das rochas, sendo que no sábado a competição será concluída com a terceira ronda e as respetivas finais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje às ilhas dos grupos central e oriental dos Açores - incluindo-se São Miguel neste segundo grupo - os avisos meteorológicos amarelos tendo em conta as previsões de chuva, por vezes forte, e trovoada, o que pode impedir a realização de provas.

Em julho, o Red Bull Cliff Diving World Series segue para Beirute, no Líbano.