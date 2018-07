Mbemba oficializado pelo FC Porto

O defesa Mbemba foi oficializado esta tarde como reforço do FC Porto para as próximas épocas.

O jogador de 23 anos, formado nos belgas do Anderlecht, chega aos campeões nacionais depois de três temporadas no Newcastle. Na última temporada, o central com passaporte belga, realizou apenas 11 jogos pelo clube inglês.

Em declarações ao site do FC Porto , o reforço garantiu que irá "dar o máximo com a nova camisola".

"É uma grande felicidade para mim. Toda a gente conhece o FC Porto, um grande clube. Lembro-me de estar em África e ver o FC Porto a vencer a Liga dos Campeões e recordo-me dos grandes jogadores que passaram por aqui. Estou muito contente por assinar pelo FC Porto", acrescentou o jogador que vai reforçar o eixo da defesa dos portistas.

O jogador assinou com os dragões um contrato válido para as próximas quatro temporadas.