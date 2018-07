Lewis Hamilton e Valtteri Bottas continuam juntos na Mercedes

A Mercedes anunciou esta sexta-feira a continuidade do piloto finlandês Valtteri Bottas, mantendo a sua formação titular para o Mundial de Fórmula 1 (F1), após a renovação, na quinta-feira, do britânico Lewis Hamilton.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Mercedes confirmou a extensão do contrato do Bottas até 2019, com mais uma de opção, sendo que o finlandês continuará a ser companheiro de Hamilton, tetracampeão mundial e segundo classificado no campeonato deste ano.

Ao longo da sua carreira, o piloto, de 28 anos, contabiliza três vitórias e 26 'poles', tendo conseguido as essas mesmas três vitórias e cinco 'poles' desde a sua chegada à Mercedes.

Na quinta-feira, a escuderia alemã já tinha anunciado o prolongamento por dois anos, até 2020, do contrato do tetracampeão mundial Lewis Hamilton.

O anúncio foi feito à margem do Grande Prémio da Alemanha, no circuito de Hockenheim, e, apesar de não terem sido revelados valores, a comunicação social britânica noticia que Hamilton receberá 40 milhões de libras (44,8 milhões de euros).

"Faço parte da família de competição da Mercedes há 20 anos e nunca fui tão feliz como sou agora", explicou Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017 -- os três últimos na equipa oficial da Mercedes -, considerando que a assinatura do novo contrato foi uma "formalidade".

O piloto britânico, de 33 anos, venceu 65 corridas na F1, 44 das quais ao volante de um monolugar da Mercedes, tendo terminado 124 vezes no pódio e assumindo-se como o recordista de 'pole positions' da categoria rainha do desporto automóvel, com 76.

"A Mercedes tornou-se a casa de Lewis [Hamilton] na F1 e a sua história estará para sempre ligada ao prateado e verde da Mercedes-AMG Petronas", observou o patrão da escuderia germânica, Toto Wolff.

Nos últimos quatro anos, a Mercedes sagrou-se sempre campeã mundial de construtores e conquistou três títulos de pilotos, sempre por Hamilton. Na presente época, o britânico está em segundo lugar, a oito pontos do alemão Sebastian Vettel (Ferrari).