Mais de 800 pessoas com destino a Espanha resgatadas nos últimos dias

Mais de 800 imigrantes foram resgatados desde quinta-feira, quando tentavam alcançar a costa da província espanhola da Andaluzia em 30 embarcações, a navegarem nas águas do Estreito de Gibraltar e no mar de Alborão.

A maioria dos imigrantes ilegais - 638 pessoas - foi resgatada nas águas do Estreito de Gibraltar, enquanto os restantes foram recolhidos no mar de Alborão, parte oeste do mar Mediterrâneo.

Hoje, foi o dia em que se registaram menos resgates, um total de 118 imigrantes, que viajavam em cinco embarcações pelo Estreito de Gibraltar e foram recolhidos, sendo transferidos para os portos de Tarifa e Algeciras, de acordo com o Salvamento Marítimo.

Na quinta-feira, o número de resgates fixou-se em 251 imigrantes, num total de 11 embarcações, no Estreito de Gibraltar, enquanto outros 112, repartidos por duas balsas, foram recolhidos no mar de Alborão.

No sábado, as operações de salvamento permitiram reunir e encaminhar para portos espanhóis 339 imigrantes, 269 no Estreito de Gibraltar e 70 no mar de Alborâo.

Numa das embarcações localizadas no sábado pela Guarda Civil espanhola viajavam cinco menores de idade.

Nos portos espanhóis, as contínuas chegadas de imigrantes estão a provocar dificuldades na receção aos resgatados.

Meia centena de imigrantes, entre os quais uma grávida e várias crianças, conduzidos na quinta-feira ao porto de Barbate (Cádis), tiveram de passar a noite num módulo da doca e no convés de uma embarcação de salvamento marítimo.

Nesse dia, a chegada de 200 imigrantes que cruzaram o Estreito de Gibraltar esgotou a capacidade de permitir o alojamento a outros.

O Sindicato Unificado de Polícia (SUP) e a Associação Unificada de Guardas Civis (AUGC) queixaram-se de "descoordenação" e "falta de meios" na receção às pessoas resgatadas.

Em Algeciras e Tarifa, as autoridades tiveram de providenciar um polidesportivo para albergar os imigrantes, e a polícia está também a utilizar o equipamento, para, temporariamente, realizar as identificações.

O alcaide de Algeciras, José Ignacio Landaluce, declarou que se tentou "atender da melhor maneira possível" os imigrantes.

Ontem, um grupo de dez imigrantes, de origem magrebina, fugiu do polidesportivo de Tarifa, usando uma corda para descer do telhado. A sequência foi filmada e a descarregada posteriormente nas redes sociais.

Seis dos foragidos foram detidos pela Guarda Civil e os restantes quatro imigrantes continuam por detetar.