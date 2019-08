Miguel Oliveira cai e desiste do GP da Grã-Bretanha

O português Miguel Oliveira (KTM) desistiu do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, depois de ser abalroado a 11 voltas do final pelo francês Johann Zarco (KTM), em prova ganha pelo espanhol Alex Rins (Suzuki).

O piloto de Almada rodava na 12.ª posição quando caiu, numa altura em que lutava pelo nono lugar, depois de ter largado do 15.º posto da grelha.

Disaster for KTM! @JohannZarco1 loses the front at The Loop and takes out @_moliveira88! #BritishGP pic.twitter.com/fhBYoy0hYJ