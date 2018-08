Miguel Oliveira vai sair da 23ª posição no GP da Grã-Bretanha de Moto2

O português Miguel Oliveira (KTM), que ocupa a o segundo lugar do campeonato de Moto2, vai partir no domingo da 23ª posição no Grande Prémio da Grã-Bretanha, 12ª prova do Mundial de motociclismo, no circuito de Silverstone.

Com dificuldades acrescidas, devido à chuva que encharcou o asfalto britânico, as sessões de qualificação acabaram por atrasar ligeiramente, com o piloto de Almada a conseguir a pior classificação de sempre na véspera de um Grande Prémio, ao partir da oitava linha da grelha.

O atual líder da classe, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), não defraudou as expectativas e obteve a 'pole position', com 2.08,153 minutos, menos 194 milésimos do que o austríaco Remy Gardner (Tech3).

O espanhol Marc Márquez (Kalex) completou o último lugar da primeira linha (2,08.411) para a corrida de domingo, que tem início às 14:30 e é a última do programa em Silverstone.

Em MotoGP, a categoria rainha em que Miguel Oliveira competirá na próxima época, a Ducati assegurou os dois lugares da primeira linha da grelha, com o espanhol Jorge Lorenzo a fazer o melhor tempo e colega de equipa Andrea Dovizioso a ser segundo.

O francês Johann Zarco contentou-se com o terceiro lugar, enquanto o campeão mundial em título e líder da categoria, Marc Márquez, vai sair da quinta posição no domino, a partir das 13:00.

Na categoria de Moto3, também espanhol Jorge Martin (Honda) foi o mais rápido no asfalto molhado de Silverstone, seguido do compatriota Jaume Masia (KTM) e do italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda). A corrida começa às 11:20