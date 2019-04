Miguel Oliveira parte do 18.º lugar para o GP das Américas de MotoGP

Miguel Oliveira (KTM) vai partir do 18.º lugar para a corrida de MotoGP do Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, depois de ter ficado a 652 milésimos da segunda fase da qualificação.

O piloto português da KTM, que chegou a liderar a tabela de tempos durante a primeira parte da qualificação, fez a sua melhor volta o Circuito das Américas, em Austin, Texas, em 2.06,543 minutos, mais 652 milésimos do que o italiano Danilo Petrucci (Ducati), o segundo dos dois pilotos apurados para a derradeira fase da sessão, a Q2.

O espanhol Jorge Lorenzo (Honda) foi o outro piloto apurado para a última fase da qualificação, que reúne os 12 mais rápidos.

Este foi o pior resultado de Miguel Oliveira na temporada de estreia no MotoGP, depois de ter partido do 17.º lugar na prova de abertura, no Qatar, e do 14.º posto na Argentina.

Ainda assim, o português da equipa francesa Tech3 foi o melhor representante da KTM nesta fase, batendo o francês Johann Zarco, da KTM oficial, por 281 milésimos.

"Foi um dia complicado. Tivemos a sorte de termos a sessão com o tempo seco", disse o piloto de Almada, que disputou a quarta sessão de treinos livres com o traçado texano ainda molhado. "Conseguimos confirmar algumas alterações na mota que fizemos ontem [sexta-feira], e vamos preparar o melhor possível a corrida. Estamos apenas um bocadinho fora do nosso objetivo, mas vai ser uma corrida muito longa e muito física. Vou dar o máximo para estar dentro do nosso objetivo", afirmou o português, que ambiciona terminar num dos 15 primeiros lugares.

O malaio Hafizh Syahrin, colega de equipa de Oliveira na Tech3, foi penúltimo, apenas à frente do espanhol Tito Rabat (Ducati).

O espanhol Marc Márquez (Honda) conquistou a segunda 'pole position' da temporada, depois de já ter sido o mais rápido na qualificação na prova anterior, na Argentina.

O italiano Valentino Rossi (Honda) foi o segundo mais rápido, a 273 milésimos de segundo de Márquez, e o britânico Cal Crutchlow (Honda) o terceiro, a 360.

O Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira prova do Campeonato do Mundo, disputa-se no domingo, a partir das 20:00 (hora de Portugal continental).