Miguel Oliveira sai do meio da grelha para o Grande Prémio de São Marino

Apesar da boa prestação nos treinos livres deste sábado de manhã, o piloto português Miguel Oliveira foi menos feliz na prova de qualificação e, no domingo, vai partir do meio da grelha para o Grande Prémio de São Marino em Moto2.

O piloto da Red Bul, que sofreu uma queda no início da sessão, não foi além do nono tempo nas qualificações que se realizaram ao início da tarde deste sábado. Durante a manhã, Oliveira foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, terminando com o tempo de 1:37.678 minutos, a 0,557 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia, que lidera o Mundial da categoria.

A pole position foi conseguida pelo italiano Francesco Bagnania da Sky, atualmente o líder do campeonato. O italiano lidera com 189 pontos, mais três pontos do que o português (186) no campeonato do mundo de Moto2.

"Foi uma qualificação um pouco estranha. Sabíamos que era importante conseguir uma volta rápida logo no início", explicou o piloto de Almada, que nessa fase acabou por sofrer uma queda a baixa velocidade, na curva quatro do circuito de Misano.

Em declarações divulgadas pela KTM, Miguel Oliveira lamentou não ter conseguido "fazer uma volta limpa". "Gostava de ter ficado um pouco mais à frente na grelha, apesar de ter ficado a menos de um décimo do quinto posto", assinalou o segundo colocado do campeonato de Moto2.

O português afirmou que foi "uma pena", mas disse estar "tranquilo", pois tem "consciência que se fizer um bom arranque" pode "lutar pelo pódio". "Também queremos continuar a lutar pelo título e não queremos perder a oportunidade de encurtar a distância" para Francesco Bagnaia.

Em MotoGP, Jorge Lorenzo (Ducati) sai da 'pole position', tal como Jorge Martin, em Moto3.

O GP de São Marino é o 13.º do calendário de 2018. A corrida de Moto2 está marcada para as 11h20 horas de domingo.