Para trás ficou a "sanduíche italiana". Miguel Oliveira assume liderança do Mundial

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, venceu este domingo o Grande Prémio da República Checa de Moto2, e assumiu a liderança do Mundial de motociclismo de velocidade após dez provas.

No circuito de Brno, Oliveira obteve a sua segunda vitória em Moto2, depois do triunfo no GP Itália, e assumiu o comando do Mundial com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que terminou a corrida em terceiro.

O piloto de Almada assegurou o triunfo na última volta em luta direta com o italiano Luca Marini (Kalex), que subiu à segunda posição do pódio, à frente do compatriota Francesco Bagnaia.

No Twitter, Miguel Oliveira reagiu à vitória: "Hoje acabou em Português! Batalha dura e superada. Obrigado a todos!

Nas primeiras declarações após o final da prova, o piloto português estava manifestamente feliz com a conquista inédita. Ainda assim, lembrou as as dificuldades que enfrentou ao longo da corrida e como foi complicado escapar à sanduíche italiana.

"Foi muito difícil. Soube que ia ser tudo decidido nas últimas voltas, nas últimas curvas. Esperava um ataque de qualquer lado. Estava entre uma sanduíche ou uma pizza italiana. Mas é uma grande vitória", disse Miguel Oliveira a propósito da concorrência de Luca Marini e de Francesco Bagnaia.

Miguel Oliveira comenta a vitória e a conquista da liderança do Mundial de Moto2

Oliveira, que na próxima época vai dar o salto para o MotoGP, a categoria rainha, largou da quarta posição da 'grelha' atrás de Marini, do espanhol Alex Márquez (Kalex) e do italiano Mattia Pasini (Kalex), e atingiu o comando momentaneamente na sétima e na oitava volta, numa luta intensa com Marini.

À nona volta, marcada pela queda de Márquez, terceiro no Mundial, com 113 pontos, o português acabaria mesmo por cair para terceiro e, mais tarde, para quarto, quando Bagnaia e o também italiano Lorenzo Baldassarri se intrometeram na luta pela vitória.

Oliveira chegou de novo à frente na 16.ª volta e resistiu até aos instantes finais à pressão de Marini, com quem trocou de posição por quatro vezes na última volta, antes de garantir o primeiro lugar em definitivo somente na derradeira curva.

O piloto português subiu pela sexta vez ao pódio nesta temporada, contabilizando duas vitórias, dois segundos lugares e dois terceiros.

A 11.ª das 19 provas é Grande Prémio da Áustria, que se realiza em 12 de agosto na 'casa' da equipa de Miguel Oliveira, o Red Bull Ring, em Spielberg.