Milhares de adeptos do Campeonato do Mundo ainda não saíram da Rússia

A polícia russa diz que há ainda mais de cinco mil estrangeiros que entraram no país com um visto especial para assistir a jogos do campeonato do mundo de futebol e que ainda não saíram do país.

O torneio decorreu entre junho e julho do ano passado e cerca de três milhões de pessoas terão entrado em território russo para ver os jogos.

O diretor dos serviços de imigração do Kremlim, Andrei Kayushkin, sublinha que o trabalho de expulsão levado a cabo pela FSB, a polícia secreta, tem corrido bem. A 31 de dezembro seriam doze mil os imigrantes ilegais com visto para ver futebol. Um número que já caiu para metade e que, espera o responsável, chegue a zero até ao final de março.