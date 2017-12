Ministério Público confirma quatro arguidos suspeitos de viciação de resultados

O Ministério Público (MP) esclareceu, na tarde desta quinta-feira, que abriu um inquérito para investigar "factos relacionados com o jogo Feirense-Rio Ave", acescentando que "em causa estão suspeitas da prática do crime de corrupção na atividade desportiva".

"Este inquérito, instaurado no Ministério Público de Santa Maria da Feira e recentemente remetido ao DIAP distrital do Porto, tem quatro arguidos constituídos", revela, em comunicado, o MP.

"Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária. O inquérito encontra-se em segredo de justiça", lê-se ainda na mesma nota.

A SIC tinha noticiado, esta quarta-feira, que quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária no âmbito de viciação de resultados.

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, reagiu com "espanto e indignação" à notícia revelada pela SIC sobre o alegado envolvimento de jogadores do clube num esquema de viciação de resultados.

Está em causa um jogo entre o clube vila-condense e o Feirense, da época passada, mas os responsáveis do Rio Ave garantem "não ter informações sobre o assunto".