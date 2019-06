Portuguesa Fu Yu nos quartos de final do ténis de mesa

© Fernando Fontes/Global Imagens

A portuguesa Fu Yu apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do torneio de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, enquanto Jieni Shao foi afastada em Minsk.

Fu Yu, oitava do ranking europeu, impôs-se à ucraniana Hanna Haponova, 24.ª, por 4-1, com os parciais de 11-3, 11-5, 11-7, 9-11e 11-7, e agora aguarda a definição de adversária para a próxima ronda, terça-feira.

Jieni Shao, 33.ª da classificação, deu boa luta à sétima da Europa, a holandesa Li Jie, também de origem chinesa, contudo acabou por perder, por 4-3.

A lusa ainda esteve em vantagem por 2-0 e 3-2, contudo permitiu a reviravolta e cedeu em 11-9, 11-9, 6-11, 10-12, 15-13, 5-11 e 7-11.

Marcos Freitas é o quarto melhor do Velho Continente, mas esta tarde vai defrontar o segundo mais forte, o experiente alemão Timo Boll.

Quando começar a competição de equipas, Marcos Freitas junta-se a Tiago Apolónia, já eliminado no domingo, e João Monteiro, que não entrou no torneio de singulares, para a defesa do ouro conquistado em Baku2015, na altura com João Geraldo no lugar de Monteiro.

Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.