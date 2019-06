Fu Yu vence alemã e estás nas 'meias' do ténis de mesa

Final vai ser disputada entre a portuguesa e a luxemburguesa Lian Ni Xia © António Cotrim/Lusa

A portuguesa Fu Yu qualificou-se, esta terça-feira, para as meias-finais da competição de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, em Minsk, ao vencer a alemã Solja Petrissa por 4-3.

Fu Yu, nona do ranking europeu, começou bem ao ganhar os dois primeiros 'sets', por 11-8 e 12-10 e respondeu com 11-6 quando a germânica reduziu com 12-10.

A perder por 3-1, Petrissa, 15.ª da classificação europeia, aplicou 11-8 e 11-7, obrigando à 'negra', que a portuguesa nascida na China venceu, por 13-11.

O acesso à final vai ser disputado com a luxemburguesa Lian Ni Xia, 28.ª, na quarta-feira, às 08:00 (horas em Lisboa). Na outra meia-final, também disputado por participantes nascidas na Ásia, junta a polaca Xionxin Yang à alemã Ying Han.

Fu Yu é a única lusa em competição no ténis de mesa, uma vez que Jieni Shao, Marcos Freitas e Tiago Apolónia já tinham sido afastados.

Portugal vai ter ainda em competição da equipa masculina composta por Marcos Freitas, Tiago Apolónia João Monteiro, que não entrou no torneio de singulares, para a defesa do ouro conquistado em Baku2015, na altura com João Geraldo no lugar de Monteiro.

Em Minsk2019, Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.