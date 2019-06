Ginástica acrobática dá primeira medalha a Portugal nos Jogos Europeus

Lusa Por 22 Junho, 2019 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram este sábado para Portugal a primeira medalha nos II Jogos Europeus, o bronze na prova de ginástica acrobática, em Minsk.

Nas finais das provas de equilíbrio, o trio somou 28,520 pontos, ficando atrás do ouro da anfitriã Bielorrússia, com 29,520, e da prata da Bélgica, com 29,230.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa