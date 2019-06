Judoca Catarina Costa perde em Minsk e vai disputar bronze

A espanhola Júlia Figueroa, 10.ª do ranking mundial, será a adversária da judoca lusa, 13.ª, na luta pelo bronze © Facebook Catarina Costa

Catarina Costa vai a um dos combates pelo bronze na categoria de -48 kg dos II Jogos Europeus, que no judo valem como Europeu, depois de perder nas meias-finais frente à russa Irina Dolgova.

Ante a sétima do 'ranking' mundial e atual campeã da Europa, Catarina Costa ainda forçou a ida ao 'ponto de ouro', altura em que caiu por 'waza-ari'.

A espanhola Júlia Figueroa, 10.ª do ranking mundial, será a adversária da judoca lusa, 13.ª, na luta pelo bronze.

Telma Monteiro também perdeu na meias-finais, ante a kosovar Nora Gjakova, igualmente campeã da Europa e terceira do ranking, e terá na holandesa Sanne Verhagen, 35.ª da classificação, o obstáculo rumo ao 13.º pódio em outros tantos Europeus.

Maria Siderot ainda chegou ao segundo combate em -48 kg, enquanto o resto da seleção caiu ao primeiro, nomeadamente Sergiu Oleinic e João Crisóstomo, em -66 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52 kg, e Gonçalo Mansinho, em -60 kg.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram hoje para Portugal a primeira medalha nos II Jogos Europeus, o bronze na prova de ginástica acrobática.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa