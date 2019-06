A judoca lusa, que atacou sempre mais, esteve perto de pontuar em dois ataques © Álvaro Isidoro/Global Imagens

A judoca Rochele Nunes vai lutar pela medalha de bronze na categoria de +78 kg nos II Jogos Europeus, em Minsk, ao perder nas meias-finais no 'ponto de ouro' com a bósnia Larisa Ceric.

Pub Pub

Foi em lágrimas que a judoca do Benfica terminou o combate da meia-final, no qual deu a sensação de estar sempre em vantagem, com dois castigos à judoca bósnia, mas no qual acabou por sofrer um 'ippon' já no prolongamento, com dois minutos e 32 segundos decorridos.

A judoca lusa, que atacou sempre mais, esteve perto de pontuar em dois ataques, mas foi surpreendida na parte final, frente a uma adversária a quem não foi inferior e é terceira no 'ranking' mundial.

A melhor prestação do judo português nos Jogos Europeus, que coincidem com o Europeu da modalidade, aconteceu no sábado, no primeiro dia da competição individual, em que Telma Monteiro, nos -57 kg, chegou à 13.ª medalha em 13 participações na prova.

Telma, que conta ainda com cinco medalhas de ouro e uma de prata, somou o sétimo bronze em Europeus, num dia em que Catarina Costa também esteve em destaque, terminando os -48 kg no quinto lugar.