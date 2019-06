Há mais uma ateta portuguesa na luta pelas medalhas em Minsk

Patrícia Esparteirio © Direitos Reservados

A portuguesa Patrícia Esparteiro vai disputar este sábado a medalha de bronze na prova de kata, em karaté, dos II Jogos Europeus, após passar a qualificação e a 'ranking round' no segundo lugar do Grupo A.

A atleta lusa concluiu a qualificação com 24,79 pontos, atrás da espanhola Sandra Jaime, com 27,44, e à frente da francesa Alexandra Feracci, com 24,60.

Na 'ranking round', já só com estas três competidoras, Patrícia somou 25,46 pontos, superiorizando-se novamente à rival gaulesa, com 25.000, enquanto a espanhola liderou folgadamente com 27,60, assegurando a disputa pelo ouro.

Numa das lutas pelas duas medalhas de bronze, às 15:30 locais (13:30 em Lisboa), Patrícia Esparteiro vai defrontar a bielorrussa Maryia Fursava, terceira da 'poule' B, e que concluiu os seus exercícios de exibição com 24,33 e 24,66 pontos, abaixo do desempenho da lusa.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.