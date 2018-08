Modric e o prémio de Melhor Jogador da UEFA: ai aquela final do Mundial

Enquanto ex-companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, o croata Luka Modric foi igualmente campeão europeu e mundial de clubes, vencedor das supertaças espanhola e europeia. Por isso mesmo deve ser o grande rival de CR7 na conquista da principal distinção individual da UEFA, tendo a seu favor a conquista da Bola de Ouro do Mundial-2018, atribuída pela FIFA ao melhor jogador da competição.

Igualmente favorável a Modric pode ser a eventual vontade da UEFA introduzir alguma inovação em termos do estilo de jogador a premiar. Em vez dos goleadores e assistentes, dar preferência aos playmakers, que sejam também capazes de dar equilíbrio defensivo às suas equipas. No lugar de quem joga e marca, destacar quem joga e faz jogar.

Luka Modric é realmente o tipo de futebolista que não costumam ter direito aos holofotes no momento dos prémios individuais, mas o que aconteceu no Mundial-2018 será eventualmente um sinal de que as coisas podem ser diferentes.

O croata não se distingue pelos golos que marca, nem sequer pelas assistências que realiza (quatro golos em toda a temporada, entre clube e seleção; oito assistências no conjunto de La Liga, Liga dos Campeões e Mundial. Modric vale acima de tudo pelo que faz jogar os companheiros e pelo seu peso na manobra coletiva, com realce para a capacidade de passe (90% em La Liga e 87% no Mundial), e os mais de 60 passes por jogo em média na liga espanhola (dos quais dois de rutura).

Apesar de tudo isto, a verdade é que Luka Modric esteve muito longe de ser tão decisivo como Cristiano Ronaldo na temporada do Real Madrid, nomeadamente na prova-rainha da UEFA, aquela que costuma decidir o prémio de Melhor Jogador da confederação europeia. E como não conseguiu conduzir a sua Croácia (na qual é a luz que tudo ilumina) à vitória na final do campeonato do mundo, Modric cedeu a CR7 o favoritismo na votação desta quinta-feira e na da própria Bola de Ouro 2018.