Mónaco suspende Henry das funções de treinador

Thierry Henry foi, esta quinta-feira, suspenso do cargo de treinador do AS Mónaco, anunciou o clube através de comunicado oficial publicado no seu site.

"O AS Monaco anuncia que decidiu suspender das suas funções como treinador principal Thierry Henry, a partir deste dia e até que seja tomada uma decisão final. Franck Passi vai treinar o grupo profissional nesta sexta-feira", lê-se no comunicado.

O ex-internacional francês assumiu o comando técnico dos monegascos em outubro de 2018 e conquistou apenas quatro vitórias: duas para a Ligue 1 e duas para a Taça de França.

Franck Passi, que agora assume para já o comando da equipa, foi nomeado treinador-adjunto de Henry no final do mês de dezembro.