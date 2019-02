Moreirense vence Tondela e consolida quinto lugar. Marítimo deixa zona de despromoção

O Moreirense consolidou, este domingo, o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e vencer o Tondela por 2-0, em encontro da 22.ª jornada da prova.

O uruguaio David Texeira, aos 44 minutos, e o suplente francês Bilel, aos 84, apontaram os tentos dos anfitriões.

Na tabela, o Moreirense, que somou o terceiro triunfos nas últimas quatro rondas, passou a somar 38 pontos, mais três do que o vizinho Vitória de Guimarães, enquanto o Tondela manteve-se com 23, provisoriamente no 11.º posto.

Já o Marítimo saiu dos lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Belenenses por 1-0, em encontro da 22.ª jornada, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, casa emprestada dos 'azuis'.



Um golo do avançado argentino Leandro Barrera, aos 71 minutos, acabou com uma série de três derrotas consecutivas dos insulares e impôs ao 'onze' de Silas o quinto jogo seguido sem vencer, depois de dois empates e dois desaires.



Na classificação, o Marítimo passou a somar 23 pontos, saltando, provisoriamente, para o 12.º lugar, enquanto o Belenenses manteve-se com 30, em sétimo, agora a oito do quinto, o Moreirense.