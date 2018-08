Moreirense empata Belenenses nos descontos

Um golo de João Aurélio, no último lance do jogo, permitiu esta segunda-feira ao Moreirense empatar 1-1 na receção ao Belenenses, no encontro que fechou a terceira jornada da I Liga de futebol.



Os 'azuis' do Restelo adiantaram-se já perto do final da partida, através de Keita, aos 76 minutos, mas os anfitriões reagiram e ainda obtiveram a igualdade no último lance do jogo, aos 90+5, por intermédio de João Aurélio.



Com este empate, o Belenenses iguala o Rio Ave no sétimo posto da classificação com quatro pontos, os mesmos que o Moreirense, 10.º classificado.