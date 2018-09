Afastado das competições por um ano. Moreirense condenado por corrupção ativa

O Moreirense foi, esta sexta-feira, condenado a um ano de suspensão de participação em competições desportivas pelo Tribunal de Santa Maria da Feira.

Em causa estarão quatro crimes de corrupção ativa, que foram provados, segundo avança o Jornal de Notícias.

Os crimes terão ocorrido na fase final da época 2011/2012 e envolvem jogadores da Naval e Santa Clara, que terão sido convencidos a prejudicar as suas para ajudar o Moreirense a vencer os jogos.

A mesma publicação indica que o clube foi condenado ao pagamento de uma multa de 250 euros por dia durante 450 dias, somando um valor de 112 mil e 500 euros de multa.

Há outros cinco arguidos que foram condenados. Entre eles estão o filho do presidente do Moreirense e o vice-presidente do clube, que ficam com pena suspensa, mediante o pagamento de valores entre os mil e os cinco mil euros a associações de solidariedade.

A TSF sabe que a Liga ainda não foi notificada.