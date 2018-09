Morreu Alves Barbosa, três vezes vencedor da Volta a Portugal em bicicleta

Alves Barbosa faleceu este sábado no Hospital distrital da Figueira da Foz, onde estava internado, devido a problemas respiratórios e cardíacos "que se complicaram", disse à Lusa o antigo presidente da autarquia de Montemor-o-Velho Luís Leal, sobrinho de Alves Barbosa.

O antigo ciclista, que ao longo da carreira apenas representou o Sangalhos, venceu as edições de 1951, 1956 e 1958 da Volta a Portugal e terminou no 10.º lugar a Volta a França de 1956, então ao serviço da seleção do Luxemburgo.

Nascido na Figueira da Foz, Alves Barbosa começou a correr no Sangalhos. Em 1951, com 19 anos, estreou-se em grande na Volta a Portugal tendo vestido a camisola amarela do primeiro ao último dia.

Ao todo, Alves Barbosa ganhou a Volta a Portugal por três vezes. Foi o primeiro a conseguir o 'tri' e o mais novo de sempre a subir ao pódio. Foi também o primeiro ciclista português a ficar no top 10 da Volta a Franca, em 1956.

Depois de terminar a carreira, Alves Barbosa foi diretor do Benfica e diretor técnico nacional até 1992. Na RTP foi comentador do Tour de França quando Joaquim Agostinho correu o Tour. A biografia disponível no site da Federação Portuguesa de Ciclismo refere que Alves Barbosa só foi superado pelo campeoníssimo Jaquim Agostinho.

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) assumiu-se "profundamente consternada" com a morte do antigo ciclista enaltecendo-o como "uma das maiores figuras da história" da modalidade no país.

"Alves Barbosa é uma das maiores figuras da história do ciclismo português, tendo granjeado prestígio enquanto corredor -- um dos melhores de sempre -, mas também como treinador e como dirigente", lê-se no comunicado da FPC.

"Lamento imenso esta perda e tenho pena que não esteja vivo para acompanhar a celebração dos 120 anos da FPC, que acontecerá ao longo do próximo ano. Alves Barbosa foi uma das maiores referências do ciclismo português e uma pessoa admirável", afirmou o presidente federativo, Delmino Pereira, citado no mesmo comunicado.

Artur Lopes, antigo presidente da FPC, recorda a carreira e a popularidade de Alves Barbosa

Artur Lopes, antigo presidente da FPC e atual líder da Mesa da Assembleia Geral do organismo, também recordou Alves Barbosa, equiparando-o a Joaquim Agostinho.

Artur Lopes fala sobre a popularidade de Alves Barbosa, equiparando-o a Joaquim Agostinho

"Recordo-me, de quando era miúdo, ir ver o Circuito da Malveira com o meu pai e de olhar para o Alves Barbosa como se fosse um Deus. Ele tinha um nível de popularidade que, se calhar, nem o Agostinho conseguiu. Tenho pelo Alves Barbosa um imenso respeito e é o sentimento que todos lhe devemos", referiu Artur Lopes.

Artur Lopes recorda um momento inesquecível com Alves Barbosa

Ouvido pela TSF recordou Alves Barbosa como um corredor extraordinário com quem partilhou um momento inesquecível: "Perdi o Alves Barbosa, onde está o António? (...) e dei com ele parado a olhar para uma montra de bicicletas como uma criança olha para uma montra de brinquedos. Era um apaixonado pelas bicicletas... os olhos esbugalhados, a cara a rir a olhar para as bicicletas.. nunca mais esquecerei...".