Morreu Frederico Rosa, ex-defesa central do Benfica e do Boavista. Foi bicampeão nacional

Frederico Rosa, ex-defesa central português, morreu este domingo aos 61 anos. O jogador que jogou pelo Benfica passou também por clubes como o Grupo Desportivo Fabril do Barreiro, Barreirense, V. Guimarães, Estrela da Amadora e Leixões.

O jogador foi um dos escolhidos por José Torres para representar Portugal no Mundial em 1986.

Frederico Rosa jogou quatro épocas no Benfica, onde se tornou capitão de equipa, antes de iniciar as oito épocas no Boavista.

O presidente do Benfica já reagiu a esta notícia, na página oficial do clube: "Em meu nome pessoal e de todos os Benfiquistas apresento as mais sentidas condolências à família de Frederico. Foi com profunda tristeza que tomámos conhecimento do seu falecimento, e para sempre ficará na memória de todos as qualidades de um defesa central internacional de enorme qualidade".

Na mesma página, o Benfica refere ainda os feitos de Frederico Rosa: "Frederico, antigo defesa central do Benfica, faleceu neste domingo, aos 61 anos. Representou o Clube de 1979 a 1983, sagrou-se Campeão Nacional, conquistou a Taça de Portugal, fez parte da equipa que disputou a final da Taça UEFA em 1983 e foi internacional A português (18 jogos, 5 golos).

Rui Águas, antigo jogador do Benfica, destaca a postura que Frederico Rosa tinha dentro do campo, tendo sido sempre um exemplo.

"Embora fosse defesa central, e no meu tempo a imagem de um defesa central era de violência e agressividade, ele contrastou pela sua postura sempre correta, não precisando de ir além daquilo que é razoável para fazer o seu trabalho, um jogador e um amigo que eu recordo da melhor maneira", recorda em declarações à TSF.