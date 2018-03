Morreu Thomas Rodríguez, futebolista de 18 anos

O Tours, treinado por Jorge Costa, anunciou o falecimento de Thomas Rodriguez. Em comunicado, o clube do segundo escalão do futebol francês diz que o jovem jogador de 18 anos morreu esta madrugada, enquanto dormia, no centro de formação do clube, na região central francesa de Indre e Loire.

Thomas Rodríguez tinha 18 anos e jogava no meio campo. O jovem já tinha disputado alguns jogos na equipa de reservas do Tours. O próximo jogo do clube para o campeonato contra o Valenciennes, que estava agendado para esta sexta-feira, foi adiado. A Liga de futebol francesa decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da primeira e segunda divisões do próximo fim de semana.

Depois da morte do futebolista italiano David Astori, da Fiorentina, que morreu na semana passada, Thomas Rodriguez é mais um caso de morte súbita no futebol.