Mourinho diz que continua a ser um dos melhores e cita Hegel

José Mourinho retomou esta sexta-feira uma conversa que interrompeu na segunda-feira mas que, pelos vistos, não estava acabada.

Depois da derrota pesada em casa por 3-0 frente ao Tottenham, a segunda em três partidas, o treinador exigiu respeito e abandonou a conferência de imprensa.

No entanto, na antevisão do jogo com o Burnley, esta sexta-feira, voltou a puxar dos galões, lembrando que já ganhou oito campeonatos nacionais e que é o único treinador que conquistou esse título em Espanha, Inglaterra e Itália. Não o referiu, mas também venceu o campeonato português por duas vezes ao serviço do FC Porto.

Mourinho defendeu ainda que a anterior temporada do Manchester foi um sucesso com a conquista da Liga Europa e o segundo lugar no campeonato inglês. Dirigindo-se aos jornalistas, estimou que isso, esse sucesso no ano passado, é o que eles não querem admitir. E, à Mourinho, acrescentou que tanto lhe dá, que o que lhe importa é a avaliação que faz do seu trabalho, não o que a imprensa pensa dele.

Questionado se continuará a considerar-se um dos melhores se falhar a conquista do campeonato pelo Manchester United, que já venceu a Premier League vinte vezes, respondeu: "Vocês leram algum filósofo? Hegel diz que a verdade está no todo. É sempre no todo que encontramos a verdade".