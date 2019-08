Mundiais de judo: Fonseca nas meias-finais em -100 kg, Sampaio na repescagem em -78 kg

© Issei Kato/Reuters

O português Jorge Fonseca qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da competição de -100 kg dos Mundiais de judo, em Tóquio, enquanto Patrícia Sampaio foi relegada para a repescagem em -78 kg.

Jorge Fonseca, de 26 anos, assegurou a conquista de uma medalha ao vencer o georgiano Varlam Liparteliani, nos quartos-de-final, por ippon, em 3.15 minutos, depois de já ter derrotado o chileno Thomas Briceno, o indiano Avtar Singh e o irlandês Benjamin Fletcher.

O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, vai disputar uma vaga na final da competição frente ao azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, que conta ainda com três medalhas de bronze (nos Europeus de 2012 e 2019 e no Mundial de 2017).

Em -73 kg, Patrícia Sampaio, de 20 anos, também venceu os três primeiros combates, diante de Shu Huei Hsu Wang, da China Taipé, da montenegrina Jovana Pekovic e da holandesa Marhinde Verkerk, que venceu o título mundial em 2009, antes de ser derrotada pela japonesa Shori Hamada, atual campeã do mundo, por ippon, nos quartos-de-final.

A judoca natural de Tomar, que em juniores já se sagrou campeã europeia em 2018 e arrebatou as medalhas de bronze nos Mundiais de 2017 e 2018, vai defrontar chinesa Zhenzhao Ma, vice-campeã asiática em 2017 e 2019, no acesso à medalha de bronze.

Na mesma categoria, Yahima Ramirez foi derrotada no primeiro combate, pela brasileira Mayra Aguiar.

No sábado, Portugal vai estar representado por Rochele Nunes, em +78 kg, antes do encerramento dos Mundiais, no domingo, com a competição por equipas.