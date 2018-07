Mundial do Catar será jogado em novembro e dezembro de 2022

A próxima edição do Mundial, no Catar, será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, reafirmou esta sexta-feira o presidente da FIFA.

Na conferência de imprensa de balanço ao torneio que termina agora na Rússia, Gianni Infantino referiu que a alteração no calendário deve-se ao facto de não ser possível jogar futebol no Catar em junho e julho.

No país do Médio Oriente, as temperaturas no verão ultrapassam frequentemente os 40 graus. Segundo o presidente da FIFA, as federações já estão a par desta decisão e "irão adaptar os seus calendários".

Infantino referiu que, a nível de organização, o Mundial da Rússia foi o melhor de sempre. Dentro de quatro anos, no Catar, deverão entrar em competição 48 seleções, uma hipótese que está a ser estudada.