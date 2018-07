Direto. Perisic empata para a Croácia (1-1)

Onze da França: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kanté, Pogba, Matuidi; Mbappé, Griezmann, Giroud.

Onze da Croácia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic, Modric; Perisic, Rebic, Mandzukic.

As seleções de França e Croácia disputam hoje a final da edição de 2018 do Mundial de futebol, em Moscovo, a qual o favoritismo pende para os franceses, frente a uma Croácia aparentemente mais desgastada.

Vinte anos depois de um jogo que pôs Zidane, Thuram, Lizarrazu, Deschapms e Barthes, por exemplo, frente a croatas como Suker, Boban ou Simic, a história dos mundiais repete-se.

Foto: KC / KM / Reuters / Arquivo

Mas em vez de uma meia-final, o que está em jogo é a taça de campeões do mundo.

Os gauleses demonstraram ao longo do torneio ser um conjunto muito compacto a defender, mas também com poder ofensivo quando a isso foram obrigados, tendo apenas empatado o terceiro jogo da primeira fase com a Dinamarca, o único 0-0 até ao momento e com as duas formações já apuradas para os oitavos de final.

Na fase a eliminar, a equipa francesa, que está desejosa de fazer esquecer a derrota de há dois anos na final do 'seu' Europeu frente a Portugal, não teve de disputar qualquer prolongamento, afastando sucessivamente Argentina (4-3), Uruguai (2-0) e Bélgica (1-0).

O palco do jogo desta tarde em Moscovo Foto: REUTERS

Do outro lado, surge uma Croácia claramente mais desgastada, seleção que chega a esta final com menos um dia de descanso e com mais 90 minutos de jogo, depois de ter disputado prolongamentos nos três jogos a eliminar.

Igualmente ansiosa por se 'vingar' das meias-finais perdidas há 20 anos para a França, a Croácia ultrapassou dois prolongamentos com desempates por penáltis frente à Dinamarca (1-1ap e 3-2gp) e à Rússia (2-2ap e 4-3gp) e vitória no prolongamento frente à Inglaterra (2-1).

O encontro de hoje está marcado para as 16:00 (horas portuguesas), no Estádio Luzhniki, em Moscovo, e será dirigido pelo árbitro argentino Nestor Pitana.

O jogo será transmitido em direto na TSF, com relato de João Ricardo Pateiro e reportagem na Arena Portugal, instalada no Terreiro do Paço em Lisboa.