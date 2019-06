Na estreia do menino João Félix, foi o melhor do mundo que brilhou

Portugal está na final da Liga das Nações, após bater a Suíça por 3-1 no estádio do Dragão, no Porto. O capitão Cristiano Ronaldo apontou os três golos da equipa de Fernando Santos e agora irá defrontar no domingo a Inglaterra ou a Holanda na final da competição.