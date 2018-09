Nadal desiste da semifinal do US Open. Del Potro na final

Rafael Nadal desistiu, esta sexta-feira, da semifinal do US Open, que estava a disputar contra o argentino Juan Martin Del Potro.

O número um do mundo teve que ser assistido ao joelho direito logo no início do segundo set.

Nadal ainda aguentou cerca de 40 minutos de jogo, até que teve de abandonar a partida em definitivo.

Com esta desistência, Del Potro está na final, onde vai defrontar o vencedor da partida entre Nishikori e Djokovic.