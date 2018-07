Nani "ansioso para voltar a jogar em Alvalade"

Nani fez esta quarta-feira o primeiro treino no regresso ao Sporting. No final da sessão de trabalho em Alcochete, o internacional português assumiu estar ansioso por regressar ao clube, e pela estreia em jogos da nova temporada.

"Estou ansioso para voltar a jogar em Alvalade. Quero mostrar bom futebol e dar uma alegria aos adeptos", assumiu Nani, em declarações à Sporting TV.

Sobre o que viu do estágio da equipa na Suíça e dos primeiros jogos de preparação, Nani diz que é "demasiado cedo para fazer balanços". "É importante que todos dêem o melhor para mostrar valor ao treinador. Sabemos que não podem ficar todos", sublinha sobre as várias caras novas no plantel.

Nani reencontra esta temporada o treinador que o lançou no futebol sénior, ao serviço dos leões, José Peseiro. "É especial ser treinado por alguém que fez parte da minha formação, da minha história como jogador. E é um excelente treinador", indica o avançado.