Nani rescinde com Sporting por mútuo acordo e assina pelo Orlando City

O Sporting comunicou esta segunda-feira à CMVM a rescisão por mútuo acordo com Nani. Entretanto, o jogador português já foi oficializado como reforço do Orlando City, da MLS, num contrato válido para as próximas três temporadas.

O jogador que começou no Real Massamá e fez parte da formação no Sporting deixou o clube de Alvalade em 2007 para vestir a camisola do Manchester United, onde jogou até 2014. Nessa época foi emprestado aos leões pelo clube britânico e marcou 12 golos em 37 jogos.

Seguiu-se o Fenerbahçe, o Valencia e a Lazio, mas no início da presente época, Nani anunciou que ia regressar ao clube do coração, onde recebeu a braçadeira de capitão.

"É sempre bom voltar a casa, estar perto da família, dos amigos e a uma casa que bem conheço e onde me sinto muito bem. Estou muito feliz por esta decisão", disse o jogador na apresentação, numa altura em que deixou claro que era "importante voltar a casa".

Comunicado do Sporting à CMVM:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD ("Sporting SAD" ou "Sociedade"), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo celebrado entre a Sociedade e o jogador Luís Carlos Almeida da Cunha (Nani)"



