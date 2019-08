Não acontecia há 35 anos. Flamengo de Jesus na meia-final da Taça dos Libertadores da América

Jorge Jesus chegou ao clube brasileiro há pouco mais de dois meses © Ricardo Moraes/Reuters

Depois de 35 anos - ou seja, desde os tempos de Zico -, o Flamengo volta a uma meia-final da Taça dos Libertadores da América.

A equipa de Jorge Jesus empatou 1-1 na casa do Internacional, em Porto Alegre, e apurou-se para a meia-final graças ao 2-0 trazido da primeira mão, na semana passada.

Gabigol, que passou pelo Benfica, foi o autor do golo flamenguista, aos 85 minutos. "Fomos muito superiores no primeiro tempo, no segundo tomámos um golo, mas depois o meu golo matou o jogo", disse o atacante.

Antes, Rodrigo Lindoso, aos 62 minutos, marcara para o Inter.

Na meia-final, o Flamengo vai enfrentar o outro grande clube de Porto Alegre, o Grêmio, que na véspera batera o Palmeiras. Os jogos estão marcados para os dias 1 e 22 de outubro.

No final do encontro, Jesus fez a festa com os 2000 adeptos do clube presentes, que gritaram o seu nome.

"Eles são incansáveis, têm projetado a equipa para o êxito", disse o treinador.

Sobre o jogo, Jesus afirmou que a sua equipa foi muito superior. "Desperdiçámos golos na cara do guarda-redes do Inter e o nosso rival não teve uma chance de golo além do que marcou numa bola parada".

"O nosso objetivo é chegar à final, faltam dois jogos, mas não vamos festejar porque ainda não ganhámos nada", concluiu, à mesma hora em que, no Rio, a torcida do Mengão já saía às ruas para fazer a festa.