Jorge Jesus espera que os incidentes na Academia de Alcochete do Sporting sirvam de exemplo para evitar futuros casos de violência envolvendo claques desportivas.

Em entrevista à Bola TV, o antigo técnico do Sporting que estava no local no momento do ataque a Alcochete diz estar disponível para voltar a Portugal para prestar novamente declarações, caso seja necessário.

"Não tenho problema nenhum [em prestar declarações], mas é um grande problema estar no meu local de trabalho na Arábia Saudita e passados tantos meses ir a Portugal", referiu o treinador português.

Para Jorge Jesus a violência de grupos organizados contra os atletas só provoca efeitos negativos, nomeadamente mesmo para os clubes.

"Foram momentos difíceis. Ninguém tem a noção do que se passou. Parecia um filme de terror, tochas nos balneários, ameaças alto e bom som que nos iam matar, agressões, não é por acaso que nunca mais consegui entrar na academia, até pedi ao Márcio e ao Paulinho para trazerem as minhas coisas, nunca mais lá entrei", recordou Jorge Jesus.

No mesmo sentido, o técnico português deixa um alerta às claques. "Esta situação que aconteceu ao Sporting deve servir de exemplo a todas as claques em Portugal. Não é pelo o facto de as claques irem ao estádio ou ao centro de treino ter com os jogadores que vão ganhar, correr mais ou ter medo, pelo contrário, quando isso acontece os jogadores ficam mais frágeis, a gostar menos das claques e sentem que não são acarinhados", referiu.

Jorge Jesus deixa alerta às claques portuguesas

Jorge Jesus confessa ainda que teve uma proposta do atual presidente Sousa Cintra para regressar ao Sporting mas rejeitou essa possibilidade depois dos incidentes de Alcochete.

Na mesma entrevista, o ex-treinador dos leões referiu ainda que não deveria ter jogado a Taça de Portugal após os ataques na academia.

Treinador do Sporting na altura arrepende-se de ter jogado a final da Taça Rainha

"Logo no aquecimento apercebi-me de que não tinha equipa. Nunca me senti tão impotente, sentia que os meus jogadores não me ouviam, que eu não era o mesmo. Não deveria ter aceitado jogar aquela final, devia ter feito tudo, eu e as pessoas que têm responsabilidade no Sporting, para não termos jogador naquela final", frisou Jorge Jesus.