Direto: não há Marega, mas há Danilo e o regresso ao 4x3x3

O FC Porto visita esta sexta-feira, na abertura da 21.ª jornada da Primeira Liga, a equipa do Moreirense. Os homens de Moreira de Cónegos, comandados por Ivo Vieira, estão no quinto lugar do campeonato e são a equipa sensação do campeonato.

Do lado dos dragões, há uma dúvida que pode - ou não - virar preocupação. Marega lesionou-se em Guimarães na última partida para o campeonato e deverá estar indisponível nos próximos jogos. Para colmata a ausência do maliano, Sérgio Conceição optou por lançar Danilo no onze e promover o regresso ao 4x3x3.

Já do lado do Moreirense há também uma ausência a colmata: Loum saiu da equipa e transferiu-se para o FC Porto, pelo que Ivo Vieira terá de encontrar uma alternativa para o miolo defensivo.

Onze do Moreirense: ainda por divulgar

Onze do FC Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Danilo, Óliver, Herrera, Corona, Soares e Brahimi

Suplentes do FC Porto: Vaná, Hernâni, Manafá, André Pereira, Loum, Otávio e Fernando Andrade

A partida é arbitrada por Jorge Sousa, com Luís Ferreira no VAR. Nuno Manso e Valdemar Maia vão ser os árbitros assistentes, enquanto Bruno Trindade será o AVAR. António Filipe Alves é o 4.º árbitro