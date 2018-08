"Não me vão ouvir dizer que desespero pelo Jonas"

Rui Vitória garante que o Benfica está preparado para a estreia da equipa na I Liga. O jogo de abertura do campeonato realiza-se na Luz frente ao Vitória de Guimarães.

"Estamos preparados. Este jogo estava previsto e planeado, por isso sabemos que vamos ter um desafio difícil, jogar contra o Vitória de Guimarães é sempre de um nível de exigência elevado", disse o técnico encarnado na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada.

Vitória deixou ainda elogios ao adversário. "É uma equipa de qualidade, com um bom treinador, que está a começar a época com qualidade. Vai criar-nos dificuldades, vai disputar o jogo pelo jogo e vem cá para impor a sua forma de jogar, as equipas do Luís Castro são assim. Acredito que será um bom jogo".

Questionado sobre Jonas, um tema incontornável, o técnico encarnado mostrou-se pouco interessado em falar sobre a questão.

"Em relação aos jogadores convocados para o jogo de amanhã, de manhã ainda vamos ter mais um treino, e portanto não vou dizer quem está convocado ou não está. Depois é que sairá o lote de convocados. Não me vão ouvir dizer que o Rui Vitória não conta com Jonas, que desespero pelo Jonas. Ou que não conta com o Gedson. Não vão ouvir nada disso", disse.

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães no jogo inaugural da I Liga, marcado para esta sexta-feira às 20h30, no Estádio da Luz.