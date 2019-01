"Não sou opção para o Benfica"

José Mourinho falou esta quinta-feira à CMTV e garante que não foi convidado para ser treinador do Benfica. "Se eventualmente fosse convidado o presidente e o Benfica seriam os primeiros a saberem a minha decisão, mas ajudando um pouco a retirar a conversa sobre o assunto, acho que posso dizer que neste momento não tenho qualquer tipo de intenção de trabalhar em Portugal", disse o ex-treinador do Manchester United.

José Mourinho que disse ser importante dar apoio a Bruno Lage, até porque o atual treinador do Benfica, de forma interina, precisa de tranquilidade.

A imprensa desportiva desta manhã dava conta do interesse de Luís Filipe Vieira em contar com José Mourinho, para a próxima temporada e o próprio presidente do Benfica afirmou que o "dinheiro não seria problema" caso Mourinho estivesse interessado .

Os encarnados estão no mercado à procura de treinador depois da saída de Rui Vitória. Certo é que Luís Filipe Vieira ainda não tem uma decisão tomada, para a vaga de treinador, uma informação já confirmada pela TSF, junto de fonte próxima do processo.

Para já é Bruno Lage, que está a ocupar o cargo como treinador interino das águias. O próximo jogo do Benfica com Bruno Lage, no comando técnico, está agendado para esta sexta-feira nos Açores, frente ao Santa Clara, em jogo da 17.ª jornada da Primeira Liga. No primeiro jogo com Bruno Lage, os encarnados venceram o Rio Ave por 4-2.

