Negócio de Bas Dost num impasse

As negociações para a transferência de Bas Dost do Sporting para o Eintracht Frankfurt estão num impasse.

O empresário do jogador holandês esteve reunido com os responsáveis do Sporting, mas não houve um entendimento. Em causa estão as exigências financeiras por parte do atleta.

A TSF sabe que o negócio não caiu e o processo negocial prossegue. Contudo, o avançado irá regressar à Academia de Alcochete, para retomar os treinos com a equipa leonina.

No sábado, o Sporting anunciou à CMVM que tinha chegado a acordo com o Eintracht Frankfurt.