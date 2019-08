Negócio de Bruno Fernandes não está fechado

© EPA

A pouco mais de três dias do fecho do mercado de transferências, que encerra na próxima segunda-feira, há clubes interessados na contratação de Bruno Fernandes, mas a TSF sabe que não está fechado qualquer negócio.

O diretor desportivo da Fiorentina adiantou esta sexta-feira que o capitão do Sporting "deverá" ir para o Real Madrid por 70 milhões de euros. Daniele Pradé falou da transferência do médio leonino para justificar o recuo no interesse por Raphinha.

Numa reação enviada às redações, o Sporting reagiu. O diretor desportivo Hugo Viana respondeu com críticas à postura do dirigente italiano.

"O Sporting não comenta a vida de outros clubes, mas considera inoportuna e leviana a forma como nesta altura se abordam questões de mercado", acusou o dirigente leonino.

Keizer admite que Bruno pode sair

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting admitiu que Bruno Fernandes ainda pode vir a sair nesta janela de mercado.

"Ainda há três dias pela frente. Por mim, o mercado já tinha fechado. Seria sinal que o Bruno tinha ficado connosco. Todos esperamos que continue. É um jogador de grande qualidade. Mas, no futebol, nunca se sabe. Vamos ver o que acontece", afirmou Marcel Keizer.

"Falei muito com o Bruno estas últimas semanas. Ele tem muitos anos de carreira pela frente, pelo menos 10. Mentalmente, ele é muito forte. Muito gente fala e escreve sobre a sua saída, mas nos treinos e os jogos vejo o mesmo Bruno Fernandes da última temporada. Treina, ajuda, brincar com os colegas. Ele adora o Sporting e gosta de jogar no Sporting", referiu.

O técnico leonino garantiu ainda que está à espera das contratações de mais um ou dois jogadores, antes do mercado encerrar na segunda-feira.

Neste mercado, o Sporting terá recusado propostas de Inglaterra por Bruno Fernandes, que não chegaram a um dos objetivos de Varandas: vender o capitão por 70 milhões de euros.

O jogador de 24 anos está em Alvalade desde 2017. Em 113 jogos oficiais pelos leões, apontou 49 golos.